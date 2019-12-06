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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa'da hayvan bakım merkezleri kışa hazır

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Manisa'da hayvan bakım merkezleri kışa hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ziyarette bulundu.
İlk olarak Manisa Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'a Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal ile Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, hayvan bakım merkezinde hayvanlara yönelik verilen hizmetlerden, neler yapıldığı, personel durumu ve bakım merkezinin hizmetleri hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım daha sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğünün hizmet verdiği hizmet binasına da ziyarette bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Akhisar ilçesine de ziyarette bulundu. Yıldırım'a Akhisar ziyaretinde Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal ile Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin eşlik etti. Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Akhisar'da hizmet birimlerine de ziyaret etti. İlk olarak Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne giderek görevli personeller ile bir araya gelen Yıldırım, daha sonrasında ise Akhisar MABEM'e ziyarette bulundu. MABEM sorumlusu ve öğretmenlerle bir araya gelen Yıldırım, öğrencilerle de sohbet etti.

MANİSA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:38
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  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
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