Manisa’daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Manisa’da geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha önceden tartıştığı şahsı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 2 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy’de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra bölgede bulunan bir pastaneden kahvaltı yaptı. Daha sonra tezgahının başına gitmek üzere kaldırımda yürüyen Erhan Kaya, bu sırada arkasından gelen ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.S. ise olay yerinin yakınında bulunan trafik zabıtasına teslim oldu. Zanlı F.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler çevredeki bir iş yerinin kamerasına da saniye saniye yansıdı.

MANİSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

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