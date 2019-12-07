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YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1. Lig: Akhisarpor: 4 - İstanbulspor: 3

İHA

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Akhisarspor konuk ettiği İstanbulspor’u 43 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
26. dakikada Muhsin’in ceza sahası içinde Vrsajevic’e müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada penaltı için topun başına geçen Burhan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 10
30. dakikada Erhan’ın ceza sahası içinde Muhammed’e yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltı için topun başına geçen Cajic’in penaltı vuruşunda kaleci Gökhan direğin dibinden topu kurtardı.
52. dakikada Erhan’ın kaptığı topla kontratağa çıkan Muhammet ceza sahasına girerek Erhan’a pasını verdi. Erhan’ın şutu Alperen’den döndü. Topu tekrar önünde bulan Erhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20
59. dakikada Diouf’un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21
60. dakikada defansın arkasına atılan topta Tolga’nın müdahalesi yetersiz kalınca topu önünde bulan Eslem, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 22
69. dakikada ceza sahası içi son çizgide topla buluşan Vrsajevic’in ortasında altıpas içinde iyi yükselen Burhan’ın kafa vuruşu ağlara gitti. 32
71. dakikada Cajic’in ceza sahasına yaptığı ortada Bjarnason’un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Onur’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut filelere gitti. 33
90+1. dakikada Aykut’un orta sahadan ceza sahasına yaptığı ortada Onur’un kafayla indirdiği topu önünde bulan Cikalleshi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 43

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serdar Diyadin xx, Murat Temel xx
Akhisarspor: Gökhan xxx, Tolga xx, Cocalic xxx, Uğur xx, Vrsajevic xx, Aykut xx, Bjarnason xx, Burhan xxx, Muhammet xx (Çekdar dk. 72 x), Erhan xx (Onur dk. 81 ?), Ergin x (Cikalleshi dk. 56 x)
Yedekler: Milan, Halil, Musa, Alperen, Rajko, Ali Kaan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
İstanbulspor: Alperen xx, Muhsin x (Oğuzhan dk. 41 x), Wellington xx, Atchom xx, Duhan xx, Muhammed xx (Oğuzhan dk. 73 x), Eslem xxx, Onur xxx, Cajic xxx, Ali xx (Kağan dk. 85 ?), Diouf xx
Yedekler: Umut Kaya, Ali, Joseph, Yunus Emre, Berkay, Zafer
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Gol: Burhan (dk. 27 ve 69 pen.), Erhan (dk. 52), Cikalleshi (dk. 90+1) (Akhisarspor), Cajic (dk. 59), Eslem (dk. 60), Onur (dk. 71) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Gökhan (Akhisarspor), Wellington, Muhammet, Eslem, Oğuzhan Berber (İstanbulspor)

MANİSA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:18
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