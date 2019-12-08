Küçük tüpte pişirilen çay evi küle çevirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde küçük tüpte pişirilen çay, tüpün üzerinden devrilince yangın çıkardı. Kısa sürede evin her tarafını saran alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kula’ya bağlı Narıncalı Süleyman Mahallesi Çokkalılar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet T. (45) isimli vatandaş, sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için evin salon kısmında küçük tüp üzerinde çay pişirmeye başladı. Çay pişirdiği esnada bir anda rahatsızlanan Ahmet T., rahatsızlığını geçirmek için evden dışarı çıktığında küçük tüp üzerinde bulunan çaydanlık devrildi. Çaydanlık ve tüpün devrilmesiyle bir anda yükselen alevler, evin her tarafını sardı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede evin etrafını saran alevler, başka bir eve sıçramadan söndürülürken, yangın dolayısıyla ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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