Kontrolden çıkan otomobil otelin havuzuna uçtu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otelde kontrolden çıkan otomobil yüzme havuzuna uçtu.

Kaza, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının düğününe katılan Sabri Ö., 45 ABJ 438 plakalı otomobili ile düğün töreninden ayrılırken otelin yüzme havuzunun önüne geldi. Havuzun önünde araç ile manevra yapmak isteyen Sabri Ö., aracın kontrolünü kaybedince yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki yüzme havuzuna düştü. Otomobili yarısına kadar suya gömülen sürücü, aracın arka kapısını kullanarak dışarı çıktı.

Sabri Ö., havanın yağışlı olması nedeniyle zeminin parladığını ve havuzu fark edemediğini belirterek, kazayı ucuz atlattığını söyledi. Otomobil, otele çağrılan çekiciyle havuzdan çıkarıldı.

MANİSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.