Manisa’da hayvan su içme ve sulama göletlerine bakım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesi Çiğiller ve Korubaşı Mahallesi’nde bulunan hem hayvan içme suyu (HİS), hem de sulama amaçlı kullanılan gölette bakım, onarım ve temizlik çalışması yaparak üreticilerin hizmetine sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde bulunan üreticilerin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalarına belirlenen program çerçevesinde devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile üreticilerin gelirlerini arttırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes ilçesi Çiğiller mahallesinde 240 küçükbaş ve 344 büyükbaş, Korubaşı mahallesinde ise 656 küçükbaş ve 256 büyükbaş hayvanın faydalandığı göletlerde temizlik ve onarım çalışması yaptı. Kırsal bölgede bulunan mahallelerde bin 500’den fazla çiftlik hayvanın içme suyu ihtiyacının sağlanması amacıyla geçmiş yıllarda yapılan Çiğiller mahallesinde 1 adet, Korubaşı mahallesinde ise 3 adet göletin zaman içinde toprakla dolması dolayısıyla göletlerin su tutma kapasitelerinin azaldığı ve temizlik yapılması gerektiğine dair mahalle muhtarı tarafından yapılan başvuru değerlendirmeye alınarak inceleme başlatılmıştır. Yapılan etüt çalışması sonucunda HİS göletlerinde temizlik ihtiyacı olduğunun belirlenmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Usta, “Kış mevsimi yağmurlarının yağmaya başlamasıyla birlikte tarımsal üretim için olmazsa olmaz olan yağmurlarla birlikte çiftçilerin tarlalarını sürüp ekinlerini ekmek için yoğun iş temposu da başladı. Çiftçilerimize bu yoğun iş temposunda kolaylıklar diliyoruz, yapılan çalışmaların üreticilere hayırlı olmasını diliyoruz. Mevsimsel yağmurların müsaade ettiği ölçüde çalışmalarımız devam edecektir. Hayvan içme suyu göletleri su kaynağı olmayan yerlerde yapılan yağmur sularının biriktirilmesi temeline dayanan kazı tipi göletlerdir. Göletlerin su tutmasından sonra iş makinesi çalıştırılmasının mümkün olmaması sebebiyle çalışmalara ara vermek zorunda kalacağız. Yağmurların bereketli olmasını temenni ederek, üreticilere hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

MANİSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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