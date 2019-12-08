15 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

Manisa’nın Kula ilçesinde 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki F.P., kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu iddia ederek ailesi ile birlikte Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvuru üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, A.Ş.K.(17) ve E.Y.(17)’nin kız çocuğuna cinsel istismar olayına karıştığını tespit etti. Titizlikle yürütülen soruşturmada zanlılar, Kula Cumhuriyet Savcılığı’nın emriyle gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan zanlılar, daha sonra savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan E.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, A.Ş.K.(17) tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

MANİSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.