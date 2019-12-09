Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Seyitali Selman (62), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gölmarmara'nın kırsal Yunus Mahallesi'ndeki evinden, dün öğle saatlerinde odun kesmek için 64 DZ 784 plakalı traktörü ile ormanlık alana odun kesmeye giden 2 çocuk babası, çiftçi Seyitali Selman'ın, akşam eve dönmemesi üzerine yakınları merak edip, aramaya çıktı. Selman, ormanlık alanda devrilen traktörünün altında ağır yaralı olarak bulundu. Durum jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirildi. Köylülerin de yardımı ile güçlükle traktörün altından çıkartılan Selman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selman, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



MANİSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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