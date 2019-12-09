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AFAD gönüllüleri Türkmen Şelalesi’nde çöp topladı AFAD’tan vatandaşlara gönüllülük çağrısı

İHA

Afet ve Acil Durum (AFAD) Manisa İl Müdürlüğü çalışanları, AFAD gönüllüleriyle birlikte Yuntdağı Türkmen Şelalesi’nde çöp toplama etkinliği düzenledi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Manisa İl Müdürlüğü AFAD gönüllüleriyle birlikte Yunusemre ilçesi Yuntdağı Türkmen Şelalesi’nde eğitim yaptı. AFAD İl Müdürü Güray Karakaya öncülüğünde yapılan çalışmada, Arama Kurtarma Teknisyeni İbrahim İşlek tarafından doğada yapılacak görevlerde doğru davranış şekilleri, ipler ve düğümler konularında pratik uygulama yaptırıldı. Eğitimin ardından ise AFAD çalışanı ve gönüllüleri Türkmen Şelalesi’ndeki çöpleri topladı.
Gönüllülerin, afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin çalışmalarının en büyük destekçisi olduğunu, dünyada bu konuda pek çok örneğin bulunduğunu vurgulayan İl Müdürü Güray Karakaya, “Gönüllülük sistemi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından başlatılan ve tüm yurtta uygulanan bir sistemdir. Ana hedefimiz yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bir sistem kurmaktır. Sisteme dahil olmak isteyenler TC kimlik numaraları ile edevlet üzerinden başvuru yapmaktalar, başvurusu onaylanarak gönüllü kaydı yaptırmış olan vatandaşlara uzaktan eğitim yöntemi ile çeşitli konularda eğitimler atanmaktadır” dedi.
Uzaktan eğitim ile gelen eğitimlerin il müdürlüklerince yapılacak pratik uygulamalar ile pekiştirileceğini de sözlerine ekleyen Karakaya, “Önümüzdeki süreçte çalışanlarımız ve gönüllülerimiz farklı etkinliklerde daha sık bir araya gelecekler, beraber çalışma alışkanlığımızı ve koordinasyonumuzu bu şekilde arttıracağız. Gönüllüler ile sadece arama ve kurtarma alanında çalışmıyoruz. İlk yardımdan sosyal yardımların dağıtılmasına, çadır kurulumundan psikososyal desteğe kadar pek çok alanda gönüllülere ihtiyaç duyulmaktadır. Gönüllülerin de katkıları ile afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlayacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olarak yaşatmaya gönüllü olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

MANİSA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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