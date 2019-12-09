Güvercin severleri buluşturan fuar

Yunusemre Belediyesinin ev sahipliğinde Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen 7. Geleneksel Posta Güvercini Fuarı’nda güvercin severler ile bir araya geldi.

Muradiye Maraton, Dış Mahalle, Kuşlubahçe, Horozköy ve Barbaros Posta Güvercini Severler derneklerinin katkılarıyla 7. Geleneksel Posta Güvercini Fuarı gerçekleştirildi. Muradiye Sosyal Tesislerinde yapılan fuarda bugüne kadar posta güvercinleri yarışlarında yarışmış kuşlar sergilendi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de yurt dışından birçok ülkeden vatandaşın ilgi gösterdiği çeşitli ilaç ve yem firmalarının da katıldığı fuarı gezerek de güvercin severler ile bir araya geldi. Stantları ziyaret eden Başkan Çerçi, ziyaretçilerle sohbet etti. Güzel bir organizasyona katkıda bulunduklarını dile getiren Belediye Başkanı Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Muradiye Sosyal Tesislerimizde düzenlenen etkinlik kapsamında posta güvercini fuarını yaptık. İmkanlarımız ölçüsünde bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Fuara katılan vatandaşlar ise böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

MANİSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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