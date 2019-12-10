Kula’da ‘Topraktan rafa, raftan halka’ projesi başladı

Manisa’nın Kula ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Kula’da üretilen yöresel ürünlerin pazarlanması ve üreticilerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Topraktan Rafa, Raftan Halka" projesi satış reyonu, düzenlenen törenle açıldı.

Kula’da üreticiler için uyguladığı projelere bir yenisini daha ekleyen Kula Ziraat Odası Başkanlığı, yine bir ilke imza attı. Manisa bölgesinde benzeri bulunmayan bir proje ile yöresel ürünlerin pazarlanması ve üreticilerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla "Topraktan Rafa, Raftan Halka" sloganıyla satış reyonu hazırlayan Ziraat Odası Başkanlığı, düzenlenen törenle satış reyonunu vatandaşların hizmetine açtı. Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen açılış töreninde, protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından satış reyonu hizmete açıldı. Protokol üyeleri ile açılan satış reyonunu gezen Kaymakam Kemal Duru, proje hakkında Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal’dan bilgi aldı.

Üreticilerin kazanmasına katkı sağlamak ve üreticilerin verdiği emeği, Kulalı vatandaşlara aktarabilmek adına böyle bir proje girişiminde bulunduklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak hazırladıkları proje hakkında bilgiler verdi. Kuruma bağlı üreticilerin ürettiği ve tamamen doğal şartlarda üretilen yöresel ürünlerin satışının yapıldığı satış reyonunda, tek amaçlarının üreticilerin kazanımlarına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Topal, satış reyonu içerisinde zeytin yağı, nohut, fasulye ve badem gibi Kula’da üretilen çeşitli yöresel ürünlerin yer aldığını belirtti.

Üreticilerin doğrudan kazanması için oldukça başarılı bir proje olduğunu söyleyen Kaymakam Duru, üreticilerin ürettiği ürünlerin aracı vasıtasıyla piyasa sürülmesi ve belli bir fiyat üzerinden sınıflandırılması ile üreticilerin emeğinin arka planda kaldığını belirtti. Bu proje ile üreticilerin emeğini doğrudan yansıtan ve üreticilerin gelirine katkı sağlayacağını ifade eden Kaymakam Duru, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, önümüzdeki dönemlerde bu projenin daha geniş çapta yapılması için gereken desteği sağlayacağını söyledi.

Ziraat Odası Başkanlığı’nda gerçekleştirilen açılış törenine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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