Sığırcık kuşlarından etkileyici gökyüzü dansı Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kış aylarının gelmesiyle birlikte görülen ve sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi üzerinde akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması görenlerin ilgisini çekiyor. Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek, görenlere gösteri sunan kuşlar, izleyenlere de keyifli dakikalar yaşattı. Kuşların her akşam sunduğu görsel şölen, havanın kararmasıyla kuşların gözden kaybolmasıyla sona eriyor.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

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