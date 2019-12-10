Manisa'da uyuşturucu operasyonu Bin 890 gram uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar tohumu ve toplam bin 890 gram ot diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen İ.K.'ya yönelik takiplerinin sonunda evine baskın yaptı. İ.K.'nın evinde yapılan aramalarda esrar tohumu ve toplam bin 890 gram 'ot' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.K. adliyeye sevk edildi.

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, uyuşturucu operasyonlarının devam edeceğini belirtti.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.