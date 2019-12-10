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YORUM KURALLARINI OKUDUM

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor

İHA

Yunusemre Belediyesinin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor.

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor

Yunusemre Belediyesinin, ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak için bu yıl 5'incisini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri başlıyor.
Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, bu yıl da dopdolu bir program hazırladı. 1118 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nin teması “Gel gör beni aşk neyledi” olurken; etkinlikler 8 gün sürecek. Etkinliklerin ilk gününde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’da uluslararası misafir öğrenciler ülke tanıtım stantları ile Yunus Emre Millet Çarşısında 'Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmaları’nın açılışı yapılacak. Stantlar ve sergi 15 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İlber Ortaylı, Yunus Emre ve Anadolu'da tasavvufu anlatacak
Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonunda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı “Yunus Emre ve Anadolu’da Tasavvuf” söyleşisiyle Manisalılarla buluşacak. Etkinliklerde EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan da ‘Kim Korkar ki sınavdan’ söyleşisiyle öğrencilere sınav psikolojisinden nasıl kurtulacaklarını, ‘Bilinçli aile, duyarlı genç’ söyleşisiyle de ailelere ergenlik çağındaki çocuklarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiğini anlatacak. Bu özel organizasyonda Usta Bestekar Selim Öztaş’ın koro şefliğini yaptığı Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Yunus Emre Anma Programı’yla değerli düşünürün eserlerinden derlenen gazellerle müzikseverlerin kulaklarının pasını silecek. İstanbul Tiyatro Yakaza “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” isimli tiyatro oyunu ile tiyatroseverlere unutulmaz bir gece sunacak. Yine etkinlikler kapsamında Manisa Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın programı, Ses Sanatçısı Yunus Çifçi’nin Tasavvuf Musikisi dinletisi yer alacak. Organizasyonun final programı ise 746. Vuslat Yıldönümü Hz. Mevlana’yı anma programı ile olacak.
Tamamı ücretsiz gerçekleşecek etkinliklere Manisalıları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl da güzel bir program hazırladıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, organizasyonun büyük bir kısmını yapımını tamamladıkları Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde bulunan Kültür Salonunda yapacaklarını ifade ederken; amaçlarının ünlü düşünürün öğretilerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
“Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Yunus Emre’yi anıyoruz” diyen Belediye Başkanı Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Yunus Emre’yi anmak, anlamak, felsefesini, öğretilerini dünyaya duyurmak, sevdirmek ve tanıtmak amacıyla Yunus Emre’nin ismini taşıyan bir belediye olarak bu yıl organizasyonumuzun 5.sini gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak, onun mesajlarının günümüze taşınması ve anlaşılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Güzel bir etkinlik programı hazırladık. 1118 Aralık tarihlerinde Yunus Emre’yi anmaya, öğretilerini aktarmaya gayret göstereceğiz. Her günü dopdolu olan programlarda önemli isimleri şehrimizde ağırlayacağız. Etkinliklerimizi Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda yapacağız. Çok güzel bir salon inşa ettik. Şu anda şehrin en büyük konferans salonu. Vatandaşlarımızı ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz bu güzel organizasyona davet ediyoruz”

MANİSA

10 Aralık 2019 Salı

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