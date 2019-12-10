Vali Deniz: "Dünyanın kendisini insan hakları konusunda sorgulaması lazım" Manisa’da 'İnsan Hakları Ödül Töreni' düzenlendi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyanın kendisini insan hakları konusunda bir sorgulaması lazım. Sadece beyannameye yazmakla ve altına imza atmakla olmuyor. Bizim geçmişimize baktığımız zaman 1400 yıl öncesinde yüce peygamberimiz veda hutbesinde insan hakları evrensel beyannamesinin tam özetini ifade etmiştir. İnsanlığın bu değerlere ihtiyacı var, iyiliğe ve merhamete ihtiyacı var" dedi.

Manisa’da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Manisa Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen insan hakları etkinliğinde öykü ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve dereceye giren öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende kısa bir konuşma yapan Vali Deniz, “İnsanlar özgür ve eşit yaşama haklarını koruma altına almak için 1948’te beyannameye imza atıldı ama iş uygulamaya geldiğinde maalesef içler acısı bir durumumuz var. Dünyanın kendisini insan hakları konusunda bir sorgulaması lazım. Sadece beyannameye yazmakla ve altına imza atmakla olmuyor. Şu anda dünyada yaşanan sorunların müsebbibi de bizim ‘medeni’ dediğimiz batılılardır. İyi düşünmek ve anlamak lazım. Bir defa Avrupalılar Afrika’yı sömürürken 1500’lü yıllardan itibaren, ‘Vahşilerin medenileştirmesi için buradayız’ dediler. Böyle bir şey olabilir mi! 100 binlerce Afrikalıyı köle yaptılar ama bizim geçmişimize baktığımız zaman 1400 yıl öncesinde yüce peygamberimiz veda hutbesinde insan hakları evrensel beyannamesinin tam özetini ifade etmiştir. İnsanlığın bu değerlere ihtiyacı var, iyiliğe ve merhamete ihtiyacı var. Sadece kendi başımıza yaşayamayız. Bugün halen dünyada 860 milyon insan açlık sınırında. Yüz binlerce insan Afrika’da ölüyor açlıktan. Biz Türkiye olarak milli gelirimize göre insani yardım yapan birinci ülkeyiz. Miktar olarak da ABD'den sonra ikinci sıradayız. Ne kadar şükretsek az ki böyle bir milletin evlatlarıyız. Bize düşen daha iyisi olmak, daha güzel hizmetler varıp, sıkıntı yaşayan, eziyet gören insanlara ulaşmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öykü yarışmasında dereceye giren Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail Sevim, Akhisar Çağlak Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Aksan, İsmet İnönü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ebru Çetinkaya ödüllerini aldı.

Resim yarışmasında ise Halit Görgülü Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail Enes Metin, Akhisar Namıkoğul Anadolu Lisesi öğrencisi Gülsen Üstündağ, Hulki Şanlıtop Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Yıldırım ödüllerin sahibi oldu.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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