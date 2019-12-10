Manisa’da tezhip eserleri görücüye çıkacak

Tezhip Sanatı Hocası Zuhal Dindar eşliğinde bu güzel sanatı öğrenen kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserler, 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmaları’yla görücüye çıkacak.

Yunus Emre Kültür Parkı’nda bulunan Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde Tezhip Sanatı Hocası Zuhal Dindar tarafından verilen Tezhip kursu yoğun ilgi görüyor. Geleneksel Sanatlar Merkezi Tezhip atölyesinde 17 kursiyer birbirinden güzel eserleri ortaya çıkarıyor. Kursiyerlerin güzel eserleri 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmaları Sergisiyle Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sergilenecek. Serginin açılışı 11 Aralık Çarşamba Günü 14.00’te yapılırken 15 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek. Kurs hakkında bilgi veren Tezhip Hocası Zuhal Dindar, geleneksel sanatlardan birisi olan tezhibin güzel yazı süsleme sanatı olduğunu dile getirdi.

Dindar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geleneksel sanatlarımızdan birisi olan tezhip sanatı, güzel yazı süsleme sanatıdır. Temel malzememiz altın ve boyadır. Tezhip sanatında yapılan her iş bir geleneğe bağlıdır. Her yapılan bir işin bir özelliği vardır. Yapılan hiçbir şey düşünülmeden yapılmamıştır. Geleneksel sanatlar merkezi tezhip atölyesi olarak 17 öğrencimiz bulunuyor. Merkezimizde çini, ebru, telkari ve kazaziye temel sanat eğitimi veriliyor; naht derslerimiz de başladı. Aynı zamanda ney ve hat derslerimizde başlayacak. Bütün derslerimize Manisalı hemşerilerimizi bekleriz. Çarşamba günü (11 Aralık) 5. Yunus Emre Günleri kapsamında Geleneksel Sanatlar Merkezi olarak karma bir sergi yapılacak. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda saat 14.00 açılacak. Açılışımıza tüm sanatseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliklerin ilk gününde Manisa’da eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerini tanıtacak. Afganistan, Bangladeş, Makedonya, Mısır, Somali, Ahıska, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Arnavutluk ve Fas olmak üzere 12 ülkeden gelen yabancı öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kültürlerini anlatacak. 11 Aralık Salı günü saat 12.00’de açılacak stantlar 15 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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