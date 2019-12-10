Gönüllü öğrenciler okul bahçesine ağaç dikti

Manisa'nın Salihli ilçesinde lise öğrencileri okul bahçesini ağaçlandırarak güzel bir görünüme kavuşturdu.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi gönüllü öğrencileri okul bahçesine ağaç dikti. Okul Bahçesinde “Seninde dikili Bir Ağacın Olsun” etkinliğine Okul Müdürü Abdullah Çetin, Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Kaya, gönüllü öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 145 ağaç fidanını toprakla buluşturduklarını belirten Okul Müdürü Çetin “Projeye başlarken önce gönüllü öğrenciler, tüm öğretmen ve öğrencilerle görüşerek bir ağaç sahiplenmeleri için gayret sarf etti. Gayretleri sayesinde 130 öğretmen ve öğrencimiz fidan sahiplendi” dedi.

Ağaç projesinin hayata geçirmelerindeki amaçlarının sorumluluk ve çevre bilincini öğrencilere kazandırmak olduğunu vurgu yapan Çetin “Ayrıca öğrencinin sahiplendiği ağacın bakımını düzenli yaparak onun yaşatmak, bir canlıyı hayatta tutmanın heyecanını yaşamasını sağlamak ve aynı zamanda yeni taşıdığımız binamızın bahçe düzenlemesini sağlamaktır. İnancımız gereği ağaç dikmek sadakai cariyedir, teorik olarak öğrettiğimiz bu değeri pratikte de hayata geçirerek öğrencilerimizin güzel davranışlar edinmelerine katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

MANİSA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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