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Manisa’nın turizmi için bir araya geldiler

İHA

Manisa'nın daha fazla turist çekmesi ve turizm odak noktalarının sayısının artması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turizm temsilcileri ve ilgili kurumların katılımıyla Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi.

Manisa’nın turizmi için bir araya geldiler

Manisa’nın daha fazla turist çekmesi ve turizm odak noktalarının sayısının artması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turizm temsilcileri ve ilgili kurumların katılımıyla Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi.
Manisa’ya gelen turist sayısının arttırılması, turistlerin ziyaret ettiği turizm noktalarının fazlalaştırılması ve Manisa’nın mevcut turizm potansiyelinin daha yükseğe çıkartılması amacıyla Anemon Otel’de ‘Turizm İstişare Toplantısı’ düzenlendi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, bir araya gelme amaçlarının istişare toplantısı olduğunu ifade ederek bu toplantının daha küçük çaplısını Manisa Valisi Ahmet Deniz ile birlikte geçtiğimiz haftalarda yaptıklarını hatırlattı. Sudak, projelerini gerçekleştirirken istişare yaparak gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Valilik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür Müdürlüğü projeleri gerçekleştirirken birlikte ve istişare ile gerçekleştirmektedir. Bu işlerin büyük paydaşı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi iletiyorum. Her ortamda her işimizde bizi desteklemeye çalışıyorlar. Şehrimizde gecelemeyi arttırabilecek, İstanbul ve Ankara istikametinde yaptığımız çalışmaları hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım” dedi. Sudak açılış konuşmasının ardından yapılan ve yürütülen projeler hakkında kısa bir sunum yaparak, toplantı katılımcılarını projeler hakkında bilgilendirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de konuşmasında, Manisa’nın turizmde sessiz kaldığına vurgu yaparak, Türkiye’deki değişik illeri gezdikten sonra Manisa’nın ne kadar sessiz kaldığının fark edildiğini söyledi. Güzgülü, Manisa’nın turizme belki ihtiyaç duymadığını bu yüzden de tarım ve sanayi ile kalkınmasını tamamlamış bir şehir olduğunu söyledi. Turizm alanında Manisa’nın potansiyelinin fazla olduğunun altını çizen Güzgülü, “Turizm olarak o kadar çok sayıda potansiyelinin olmasına karşılık geri kalmışız. Hala bir müzemizi tamamlayamadık. Bu en büyük handikabımızdı. Muradiye caminin kocaman külliyesi vardı, müze olmamasından külliyeyi bile kaybettik. Çocuklara şimdi sorsanız külliye diye bir şey bilmiyordur. Orada ancak camiyi hatırlarlar. Külliye içinde kütüphaneler vardı daha sonra müzeye çok büyük eşyalar getirildi ki külliye kapandı o alan kapalı bir müze haline getirildi. Şimdi son dönemde elimizde bir müzemiz oluşuyor” dedi.

“Manisa’nın tanıtım eksiği var”
Manisa’nın en büyük eksiklerinden birinin de tanıtım olduğuna dikkati çeken Güzgülü, “Manisa’nın en büyük sıkıntılarından biri de tanıtım. Büyükşehir belediyesi olarak da biz bunun rahatsızlığını duyuyorduk. Merkezdeki iki ilçe belediyesi ve 17 ilçe olarak belli konularda düşünüyorduk. Cengiz Ergün’ün de bu sene hedef koyduğu konulardan bir tanesi turizm diğeri ise kırsal kalkınma. Bu işin biz sadece belediyecilik ile gitmeyeceğini bildiğimiz için Manisa Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü ile birlikte resmi ve bu işe gönül veren herkes ile bir şeyler yapmaya çalıştık. Hepimiz İzmir’i biliyoruz ama İzmir’in yüzde 10’u Manisa’yı bilmiyor. Manisa’da doğan insanlar bile Manisa’yı bilmiyor. Manisa’da doğmuş İzmir’e gitmiş, Manisa’yı bilmiyor. Maalesef İzmir’den kimseyi getiremez haldeydik” dedi.
Manisa’nın tanınmama sorunu üzerine belediyeler olarak bu konuyu düşündüklerini ifade eden Güzgülü, “Bazı arkadaşlarımız İzmir’deki acenteler ile görüşmeye başladı. Bunu ayrı ayrı yapmak istemedik. Yunusemre Belediyesindeki arkadaşlarla görüşmüştük. Manisa’ya getirdiğimiz ziyaretçiler 'Manisa’da bunlar vardı da bizim neden haberimiz yoktu' noktasına gelindi. Örnek verecek olursak Şehzadeler Belediyesi’nin yapmış olduğu Minia Şehzadeler Parkı’nı sayıyı tam bilmiyorum ama 150 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu sayı az değil. Yani insanlar bir şeyi önlerine sunarsanız gidiyor. Manisa’yı dışa satamıyoruz. Buna ihtiyaç sanki yoktu gibi. Sanayide, tarımda hamle yapıyorduk. Artık hem belediye eliyle hem de devlet eliyle olan bir şeyi ayağa kaldırıyoruz. Bizde dünyaca çok önemli olan Sart var. Biz bunu satamamışız” diye konuştu.
Bütün meselenin turist olduğunu ifade eden Güzgülü, “Akla önce dış turist gelmiyor. Benim için önceliği olan yakından, İzmir’den transferlerin sağlanması, arkasından gruplar halinde diğer illerden gelmesi. Van’a, Urfa’ya, Gaziantep’e gittiğimizde kaldığımız her otelde gruplar halinde turların gelip o bölgenin turlarına katıldığını görüyoruz. Bu turları dolduran rotalar var işlevler var buna göre altyapılar hazırlanmış. Bütün mesele burada bu rotaları, altyapıları oluşturabilmek. Biz Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanı da hepsi elini taşın altına koyacağını söyledi. Bu beraber oynanacak bir oyun. Bunu hep beraber yapabilmek için Valiliğimizle, diğer birimlerimizle, devletin diğer birimleri ve hatta özel sektör ile birlikte bu işi yapmak zorundayız. Bunu yaparsak başarılı oluruz. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu olayın tam merkezindeyiz. Bize hedef göstersinler, biz bu hedefin yolundayız. Hep beraber ortak neler üretebilirsek, biz bu işin tam göbeğindeyiz. Manisa’da turizm için bir adım nasıl atabiliriz bunu hedefleyeceğiz. Manisa’nın kültürünü ve turizmini aydınlatabilmek amacıyla fotoğrafı bol olan bir kitap çıkarmayı düşünüyoruz. 17 ilçeyi ön plana çıkartan bütün konuklara verebileceğimiz, turizmi ön plana çıkarılmış, Manisa’nın fotoğraflayarak en iyi tanıtımını sağlayan bir kitaba ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu
Yapılan konuşmaların ardından turizm alanında yer alan birimler, kurum ve kuruluşların temsilcileri, turizm işletmeleri sahipleri ve yetkilileri turizmin canlandırılması konusunda fikirlerini dile getirdi. Yapılan fikir alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekiminin ardından toplantı sona erdi.
Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ve üyeleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tepeci, Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Cihan Dirik ve yönetim kurulu üyeleri, ZEKA temsilcisi, turizm işletmeleri ve şirketlerinin temsilcileri, turizm konusundaki ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MANİSA

10 Aralık 2019 Salı

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