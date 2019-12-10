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Avcıların ölümden kurtardığı can dostları bakıma alındı

DHA

- MANİSA'nın Salihli İlçesinde avlanmaya giden Turgutlulu avcılar tarafından biri çuval içinde iki yavru ise bacakları bağlanmış şekilde bulunan 3 köpeği ölüme terk edenlerin yakalanması için jandarmayı sürdürüyor. Avcılardan Mirza Çevik, köpeklerin durumu ile ilgili merak edenleri sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bilgilendirerek, 2 yavrunun bakıma alındığını, durumu iyi olan annenin ise bulunamadığını belirtti. 
Turgutlu'da geçen pazar günü Mirza Çevik, arkadaşı İsmail Alaçam (31), Şenol Eraslan (30) ve Ali İzmirlioğlu (55) ile komşu ilçe Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'ne domuz avına gitti. Arazide domuz ararken, çalılıklar arasından sesler ve kıpırtılar geldiğini fark eden 4 avcı yaklaştıklarında, biri çuval içinde, diğer ikisi de bacakları bağlanmış olarak 3 sokak köpeğinin ölüme terkedilmiş olduğunu görünce, büyük şok yaşadı. Yerdeki lastik izlerinden römorklu bir traktör yardımıyla getirilip, araziye atıldığı sanılan köpekleri, bacaklarındaki ipleri bıçakla keserek kurtaran avcılar, su ve yiyecek verdikten sonra doğal ortama bıraktı. 
KÖPEKLERİ ÖLÜME TERK EDENLERİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili basına yansıyan görüntüleri gören jandarma ekipleri avcılardan Ali İzmirlioğlu ile irtibata geçti. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin bulunduğu kırsal Çökelek Mahallesinde araştırma yapan jandarma iki yavru köpeği bularak veterinere getirdi. Durumu iyi olduğu belirtilen anneye ulaşılamazken, ayakları kangren olma tehlikesi geçiren yavru köpekler veteriner tarafından tedavileri yapıldıktan barınağa teslim edildi. Köpeklerin barınakta tedavisinin ardından sahiplendirileceğini belirtildi. Jandarma, köpekleri ölüme terk eden kişi ya da kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
KÖPEKLERİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Avcılardan Mirza Çevik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Köpeklerin akıbetini soran ve merak eden arkadaşlarımız var. Yavrulardan iki tanesine ulaşıldı ama annelerine ulaşılmamıştır. Zaten annelerin de herhangi bir yara yoktu çok şükür. Yavrular, gerekli tedavilerinin yapılması için kliniğe alındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerimiz geniş çaplı soruşturma başlattı. O cani veya caniler er geç yakalanacak. Ben buna inanıyorum ve bu olayın arkasında başka şeylerin çıkacağına adım gibi eminim. Bakalım daha nelere şahit olacağız..." ifadelerini kullandı. 

MANİSA

10 Aralık 2019 Salı

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