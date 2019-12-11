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Spil Orman Köşkleri yılbaşı nedeniyle doldu

DHA

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri, yılbaşı gecesinin gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenlerin tercih ettiği bölgede doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan orman köşkleri, yılbaşı gecesinin gözdesi oldu. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenlerin tercih ettiği bölgede doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.
Manisa'ya 23 kilometre, İzmir'e ise 50 kilometre uzaklıkta yer alan, zengin tarihi geçmişi ve bitki çeşitliliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda yılbaşı gecesi hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı 1517 metre yükseklikte karşılamak isteyenler, orman köşklerine yoğun ilgi gösteriyor. Temiz havası, yılkı atları ve karıyla tatilcilerin gözdesi haline gelen Spil Dağı'ndaki orman köşklerinde, doluluk oranı şimdiden yüzde 100'e ulaştı.
'KAR YAĞDIĞI ZAMAN DA BURASI AYRI BİR GÜZELLİĞE SAHİP OLUYOR'
2+1 ve 1+1'den oluşan 42 adet bungalov evin bulunduğu bölgeye, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafirler geldiğini anlatan Spil Dağı Milli Parkı Orman Köşkleri İşletmesi Müdürü Salih Unayık, "Spil Dağı'nda kış mevsimi çok güzel geçiyor. Bir yandan hafta içi ve sonları misafirlerimizi evlerimizde ağırlarken diğer yandan da yılbaşı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşı için orman köşklerimiz şu an yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yılbaşında, İzmir, İstanbul, Manisa başta olmak üzere birçok kentimizden gelecek misafirleri ağırlıyacağız. Kar yağdığı zaman da burası ayrı bir güzelliğe sahip oluyor. Burada doğa gezisi yapılabilir. Hem Manisa hem de İzmir'in bir kısmı görülebilir. Buradaki temiz hava, yılkı atları ve kar, misafirleri Spil Dağı'na çekiyor. Evlerimizin tamamı yılbaşı gecesi dolu olacak. Özel günler için çok öncesinden rezervasyon yaptırılmalık aksi taktirde yer bulunamaz. İnsanlar, kişi sınırlamasının olmamasından dolayı tercih ediyorlar. Burada doğa gezisi de yapılabilir" dedi.

MANİSA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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