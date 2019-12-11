Alaşehirli öğrenciler şampiyonluğa uçacak Geçtiğimiz yıl şampiyon olan öğrenciler bu yıl sponsorlu hazırlanıyor

– Manisa’nın Alaşehir ilçesi İMKB Ticaret Meslek Lisesinde eğitim gören öğrenciler bu yıl Samsun’da düzenlenecek okul sporları yarışması için model uçak hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan öğrenciler yarışma için Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından da sponsorluk aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesi İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Eskişehir’de düzenlenen okul sporları yarışmasında katıldıkları hava sporları dalında şampiyon oldu. “Lastik Motorlu Model Uçak” yarışmasında ilçeye şampiyonluk getiren öğrencilere bir destek de Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından geldi. Öğrenciler 20192020 eğitim öğretim yıllında Samsun’da yapılacak olan yarışmaya katılmak üzere sponsorlarının desteğiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler hem geçtiğimiz yıl katıldıkları model uçak yarışmasında hem de bu yıl yeni bir alan olan roket model yarışmalarında şampiyonluğu hedefledi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığının “Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 1. Çağrı Dönemi” kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan “Hayalin Uçmak Olsun (ALAFEST)” adlı proje de destek alacak projeler arasında yer aldı.

Proje hakkında bilgi veren Felsefe Öğretmeni ve Model Uçak Çalışmaları Öğretmeni Hasan Ersin, “20182019 Eğitim Öğretim Yılında okul sporları alanında Eskişehir’de yapılan Türkiye Şampiyonasında genç kız ve erkeklerde şampiyon olduk. Bu yıl da aynı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Model uçağın yanına öğrencilerimizin kendileri yaptığı roketle roket yarışmasına da katılacaklar” dedi.

Geçtiğimiz yılın okul öğrencilerinden Türkiye Model Uçak 1.’si Şaban Badınca, bu yıl yeni modeller geliştirdiklerini belirterek, “20182019 Eğitim Öğretim Yılında Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Model Uçak yarışmasında Türkiye birincisi oldum. Bu birinciliği arkadaşlarımızla beraber bir paylaştık. Arkadaşlarım da aynı zamanda ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci oldular. Gelecekteki planımız elimizdeki modelleri daha üst düzeye getirebilmek. Aynı zamanda yeni bir roket modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu modelle de yarışmalara katılacağız” diye konuştu.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Seyhan, “Çocuklarımız bugün kendi mesleklerinin haricinde farklı etkinliklerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu gençlerimizin yanında olmamız lazım. Gençlerimiz ne kadar sosyal etkinliklerin içinde bulunurlarsa ne kadar kendilerini yanlış işlerden arındırıp sosyal hizmetlerde bulunurlarsa o kadar güzel olur. Biz de bunu desteklemek için buradayız” dedi.

MANİSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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