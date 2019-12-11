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(Özel) Engellilerin yaşadıkları zorlukları empati yaparak öğrendiler Ortaokul öğrencilerinden ...

İHA

Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmenlerinin önderliğinde hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile, engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek ve engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe merkezinde vatandaşlara uygulamalı olarak engellilerin kullandığı araçları kullandırdı.

(Özel) Engellilerin yaşadıkları zorlukları empati yaparak öğrendiler Ortaokul öğrencilerinden anlamlı proje

Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri, İngilizce öğretmenlerinin önderliğinde hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi ile, engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek ve engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe merkezinde vatandaşlara uygulamalı olarak engellilerin kullandığı araçları kullandırdı.
Kula’da eğitim hayatını sürdüren Fatih Ortaokulu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçmiş yıllarda yaptıkları projelerle gündeme gelen Fatih Ortaokulu, bu kez de engelli vatandaşların günlük hayatında yaşadığı zorlukları göstermek ve engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Okulun İngilizce öğretmeni Mehmet Barlak önderliğinde oluşturdukları bir proje ile engelli vatandaşların günlük hayatında yaşadıkları zorlukları, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’nda vatandaşlara anlatan öğrenciler, engelli vatandaşların kullandığı araçları Kula halkına kullandırarak, uygulamalı olarak gösterdi. Sosyal sorumluluk projesi ile engelli vatandaşların yaşam standartlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunları en az seviyeye indirebilmek için vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Kent meydanında, engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye, baston, kol değneği ve benzeri araçları vatandaşlardan kullanmasını rica eden öğrenciler, herkesin birer engelli adayı olduğuna vurgu yaptı.
Engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla böyle bir proje hazırladıklarını dile getire 6/A sınıfı öğrencisi Nehir Demirer, “Öğretmenimiz Mehmet Barlak önderliğinde, arkadaşlarımızla birlikte onların hayatını anlayabilmek ve yaşadığı zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir proje hazırladık. Kent meydanında uyguladığımız bu proje ile vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunduk” dedi.
Kulalı vatandaşlar da öğrencilerin hazırladığı projeyi takdir etti. Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan Kulalı vatandaşlardan Özlem Uysal, “Bu projeye, bir gün hepimiz engelli olabileceğimiz için duyarlılık gösteriyorum ve onlara katkıda bulunuyorum. Engelli vatandaşların günlük hayatlarına farkındalık oluşturmak adına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Engelli vatandaşların faydalanabileceği alanlar konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini kaydeden Kulalı vatandaşlardan Mehmet Ali Karcı, “Hepimiz bir gün engelli adayı olabiliriz. Şuan sağlamız ama gelecekte engelli olabiliriz. Öğrenci kardeşlerimizin bu güzel uygulamasını kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Engelli rampaları gibi engelli vatandaşlarımızın faydalandığı alanları işgal etmemek, önlerine araçlar bırakıp da, bunlara engel olmamak lazım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bir engelli vatandaşın günlük hayatta çeşitli sorunlarla karşılaştığını ifade eden Kula Ortopedik ve Spastik Engelli Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kömürcü, “İlçemizde engellilerimizin sorunlarına parmak basıyoruz. Şuanda da Fatih Ortaokulumuzun öğrencileri ile engelli vatandaşlarımızı desteklemek ve onların hayatlarına katkı sağlayabilmek adına bir proje yapıyoruz. Çocuklarımızın burada yapmış olduğu, engelli vatandaşlarımızın hangi zorluklarla karşılaştığını gösteren parkurla bu zorlukları görüyor ve gösteriyoruz. Bugün hepimiz sağlamız, fakat yarın sabah engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Onun için engelli vatandaşlarımızın kaldırımlarını, rampalarını ve benzeri engelli vatandaşlarımızın kullandığı faydalandığı alanlara lütfen saygı gösterelim” diye konuştu.
Öğrencilerle birlikte engelli vatandaşların her gün yaşamış olduğu zorlukları biraz olsun halka anlatabilmek için böyle bir proje hazırladıklarını dile getiren Fatih Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Mehmet Barlak, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ve projenin faydalı olacağına inandığını kaydetti.

MANİSA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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