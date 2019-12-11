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Gördes’e değer katacak yatırımda sona doğru

İHA

Gördes’e değer katacak yatırımda sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle ilçede yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.
Gördes’te, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi Sinan Mermer ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Projenin detayları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Yarı olimpik yüzme havuzu ve aquapark, yetişkin yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu ve oyun parkı gibi çeşitli donatı alanlarının bulunduğu yatırım tamamlandığında ilçeye prestij katacak” dedi.
İnşaat çalışmaları hakkında da bilgi veren Topkaya, “Kapalı yüzme havuzu ve aquapark binalarının kaba inşaatı tamamlandı. Binanın dış cephe kaplaması bitti. Yüzme havuzu ve aquapark kısmındaki seramik imalatı ile birlikte diğer mahallerdeki kaba, alçı, ince sıva uygulamalarına devam edilmektedir” diye konuştu.

MANİSA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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