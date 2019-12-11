Manisa'da jeotermal kaynaklı teknolojik sera çalışmaları

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kurulan SERA A.Ş.’nin seracılık yatırımının Manisa’da gerçekleştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili Vali Ahmet Deniz başkanlığında toplantı yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ahmet Deniz’in yanı sıra SERA A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Candan, Ziraat Bankası Tarım Piyasaları İzleme ve Geliştirme Bölüm Başkanı Rehber Birkan, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kula Kaymakamı Kemal Duru, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve ilgili birim temsilcileri katıldı. Toplantıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmak amacıyla sermayesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından taahhüt edilerek kurulan SERA A.Ş.’nin gerçekleştirileceği seracılık yatırımı için Manisa’da uygun olan alanlar ve sahip oldukları özellikler hakkında bir sunum yapıldı. Diğer illere göre yatırım ve işletme maliyetlerinin en düşük olduğu projelerin Manisa’ya ait olduğu bilgisi verilen toplantıda Alaşehir, Kula, Salihli ve Soma’daki yatırım yapılabilir sahalar ile ilgili teknik bilgiler de verildi. Genel Müdür Mahmut Candan toplantıda, Manisa’nın yatırım için çok uygun bir yer olduğunu, kendileri için en önemli unsurun Eylül ayında ilk fideyi yetiştirecek şekilde yatırımın tamamlanması olduğunu belirtti.

Jeotermal kaynaklı teknolojik sera faaliyetlerinin önemini vurgulayan ve seracılık yatırımının Manisa’da yapılması için gerekli desteği vereceklerini ifade eden Vali Deniz “Memleketin, dövize, istihdama ve üretime ihtiyacı var. Hep birlikte ve hızlı hareket ederek bu işi sahiplenip Eylül Ayında ilk fideyi yetiştireceğiz” dedi.

Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz ve yerli bir enerji türü olduğunu, seralarda ki ısıtma maliyetlerini yarı yarıya varan oranlarda düşürdüğünü vurgulayan Vali Deniz, “Seracılıkta, topraksız tarım yöntemiyle Manisa’da tarıma uygun olmayan arazileri de tarıma ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılabiliriz” dedi.

MANİSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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