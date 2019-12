Vali Deniz, öğrencilerle birlikte kitap okudu Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Şubat ayında kendi binasında eğitime devam edecek

Vali Ahmet Deniz, 'MANEP2023 Projeleri' arasında yer alan ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bülent Koşmaz Fen Lisesi ve Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle aynı sıralara oturarak kitap okudu.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin de eğitim gördüğü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bülent Koşmaz Fen Lisesi’ni ziyaret eden Vali Ahmet Deniz’e Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül de katıldı. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin bulunduğu sınıfları ziyaret eden Vali Deniz ve beraberindeki heyet, öğrencilere kitap hediye ederek onlarla aynı sıraya oturup kitap okudu. Okuma etkinliğinin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Deniz, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Manisa’da okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Manisa Eğitim Projeleri 2023 (MANEP2023) kapsamında ‘Manisa Her yerde Okuyor Projesi’ni hayata geçirdiklerini söyleyen Vali Deniz, “Teknolojinin iyi tarafları olduğu kadar çocuklarımızı bağımlı da yapıyor. Çocuklarımızı bu bağımlılıktan kurtarmanın tek yolu kitap okuma alışkanlığı ve spor. Eğitimde, kitap okumayı, spor yapmayı ve sanatı çok önemsiyoruz. Manisalı olan Gençlik ve Spor Bakanımızın da desteği ile alt yapı, spor salonları, okul bahçeleri, voleybol, basketbol sahaları, atletizm arena, jimnastik salonları ile Manisa’nın spor alanında eksiklerinin tamamlanması için çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilere her şeyden önce iyi bir insan olmayı tavsiye eden Vali Deniz, “Manisa’mızda başlattığımız MANEP2023 kapsamında hazırlanan 10 tane projemiz var. MANEP2023 ile hedeflediğimiz iki amacımız var. Bunlar akademik başarı ve milli, manevi değerlerine sahip merhametli, şefkatli bireyler yetiştirmek.

Vali Deniz, kitap okuma etkinliğinin ardından Erasmus Plus kapsamında ‘Berberlik’ temalı müze açacak olan öğrencilerle sohbet ederek müze için tavsiyelerde bulundu.



Sosyal Bilimler Lisesi Şubat ayında kendi binasında

Manisa Sosyal Bilimler Lisesini de ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, okul binasının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, öğrencilerin 2. yarıyılda kendi binalarında eğitimöğretime devam edeceği müjdesini verdi. Okulla ilgili bilgi alan ve öğrencilerle sohbet eden Vali Deniz, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin özverili bir şekilde görevlerini yaptığını söyleyen Vali Deniz, “Manisa’mız tarımı ve sanayisiyle Türkiye’nin göz bebeği bir şehir. Biz eğitim konusunda da başarımızı yukarı çekerek en iyi iller arasında olmayı hedefliyoruz. Eğitim işi bir gönül bir sevda işi. Ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için elimizdeki tek enstrüman eğitim. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de okullarımızı fiziki olarak iyileştirdik. Bundan sonraki hedefimiz eğitimde niceliği arttırmak. Bundan bir kaç yıl sonra birçok alanda robotlar ve yapay zeksnın olduğu bir döneme gireceğiz. Bunun içinde dünyada ki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli ve çocuklarımızı geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda eğitmeliyiz. Bizim güçlü bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bunu da öğretmenlerimizle birlikte eğitim ile yapacağız” diye konuştu.

Öğretmenlerden ilk derslerinde merhamet, sevgi ve paylaşmayı öğretmelerini de isteyen Vali Deniz, ziyarette öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.

