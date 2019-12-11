Çalıntı koyunlarla yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında çalıntı olduğu belirlenen 35 koyun ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devriye görevi sırasında Durasıllı Mahallesi'nde şüphelendikleri 45 VK 721 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde, kamyonetin kasasındaki 35 koyunun, kulaklarındaki küpe numaralarının sorgulanması sonucu, Turgutlu ilçesinden çalındığı belirlendi. Araçtaki R.K. (39), H.K. (35) ve Y.D. (44) gözaltına alındı. Çalıntı koyunlar, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte sahibi Muharrem Öner Duman'a (33) tutanakla teslim edildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



MANİSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.