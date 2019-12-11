5. Uluslararası Yunus Emre Günleri başladı

Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 'Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları’nın açılışı yapıldı. Stantlar 15 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında uluslararası misafir öğrenciler ülke tanıtım stantları açılışı yapıldı. 12 farklı ülkeden yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte, misafir öğrenciler kültürlerini tanıtacak. Stantların açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları ziyaret eden Başkan Çerçi ve davetliler öğrencilerle sohbet etti, ülkelerin müziklerini dinledi. Afganistan, Bangladeş, Makedonya, Mısır, Somali, Ahıska, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Arnavutluk ve Fas olmak üzere 12 ülkeden gelen yabancı öğrenciler 15 Aralık Pazar gününe kadar kültürlerini tanıtacak.

MANİSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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