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Memur-Sen Kadın Komisyonundan ‘Kadın Buluşması’

İHA

MemurSen Manisa Kadınlar Komisyonu birlik beraberlik kapsamında "Kadın Buluşması" programı düzenledi.

Memur-Sen Kadın Komisyonundan ‘Kadın Buluşması’

MemurSen Manisa Kadınlar Komisyonu birlik beraberlik kapsamında “Kadın Buluşması” programı düzenledi.
MemurSen kadınları düzenlenen programla bir araya geldi. MemurSen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen “Kadın Buluşması” programında, kadın haklarına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Programda konuşan EğitimBirSen ve MemurSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Manisa’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Çalışma hayatının kadınlara has sorunları var. Bu sorunların bizim tarafımızdan ifade edilmesi ve kadın eli değerek çözülmesi, çalışma hayatının çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda kadınların daha fazla inisiyatif alması, kadınların üretim süreçlerinde etkin rol oynaması kadar ailedeki görevlerini icra etmesi de önemlidir. Üretimden geri kalmayan, aileyi de ihmal etmeyen bir çalışma hayatı ideal olandır” dedi.
Haz ve hız arasında gidip gelen çağımızda değerler eksenli bir sendikacılık iddiasının bile büyük bir olay olduğunu belirten Aydın, “Öncelikle bu iddianın bir parçası olduğunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kadın ve erkek çatışması diye bize anlatılan şeyin kökeninde sermayeemek çatışması olduğunu en iyi görecek olan bu teşkilattır. Tüm insanlığı ezen vahşi bir kapital sistem varken, biz buradan ya kadın erkek çalışarak çıkarız ya hep beraber kaybederiz. Biz sendikacı kadınlar olarak mücadelemizi yürütürken, biliyoruz ki alın terinin olmadığı yerde söz hakkı da olmaz” ifadelerini kullandı.
Kadınlar olarak çalışma hayatında farklı olumsuz durumlarla karşılaştıklarını vurgulayan Aydın, “Geçmişte binlerce başörtülü kadın çalışma yaşamının dışına itildi, on binlercesi eğitim hakkından mahrum bırakıldı ve hatta Medine Bircan vakıasında olduğu gibi sağlık hizmeti alamadığı için ölüme terk edildi. Bu sözcükler geçmişte sadece Merve Kavakçı’ya değil ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı. Ve çok ağır bedeller ödetildi. Ayrıca şiddet kadınların maruz kaldığı ayrı bir etken, şiddete maruz kalma durumu her çalışan için söz konusu olabilecek bir olgudur. İş dünyadaki şiddet sadece şiddete maruz kalan kişi için değil, ailesi, çalıştığı kurum ve tüm topluma yönelik birçok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır” diye konuştu.
MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaptığı konuşmada sendikal mücadelede kadın liderlerin ve üyelerin örgütlenmeye katkılarına değinerek, “Sendikal mücadeleye başladığımız günden beri kadının sendikal alandaki konumunu ve yerini güçlendirmek ve bu mücadele yolunda birlikte yürümek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Her zaman söylediğimiz gibi burada bize düşen görev kadın üyelerimizin sayısını artırmak, onlara mücadelemizin anlamını aktarmak, kadın üyelerimize düşen ise temsilde sorumluluk almak için ter akıtmaktır. Sloganımız açık ve birçok şeyi anlatmak için de yeterli: Yol açık, yola çık” dedi.
MemurSen Manisa Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Çiftçioğlu ise, “Kadınlar komisyonu olarak, sendikal alandaki örgütlenmemizi daha da büyüterek, sorunların çözümü konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.
EğitimBirSen ve MemurSen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın’ın katılımı ile gerçekleşen programa MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, MemurSen Manisa Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve bayan MemurSen Üyeleri katıldı.

MANİSA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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