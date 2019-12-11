Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi beğeni topladı

Yunusemre Belediyesinin bu yıl 5.'sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısında 'Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmaları' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre’nin öğretilerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri başladı. Organizasyonun ilk gününde Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi ve Atölye Çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi Manisa Valisi Ahmet Deniz, Başkan Çerçi ve beraberindekiler Yunus Emre Millet Çarşısını gezdi. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, sergilenen eserleri yapan herkesi kutlayarak, “5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Zuhal, Serdar, Yusuf, Arkın, Sevil ve diğer hocalarımızın yaptığı eserleri sergiliyoruz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü de Yunus Emre Millet Çarşısının Manisa’da pazar yeri sorununu çözeceğini belirtti, Yunusemre Belediyesine teşekkür etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu: “Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz. Kültürümüze hizmet edecek birimlerin burada olması en önemli değerdir. Geçmişten bugüne aktarabileceğimiz her şeye sahip çıkmamız gerekir. Yunus Emre’yi anıyoruz. Geleneksel sanata sahip çıkılması da bir başka güzeldir. Geleneksel sanatlara sahip çıkan herkese şükranlarımızı sunuyorum”

Konuşmanın ardından serginin açılışını davetlilerle birlikte yapan Başkan Çerçi, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi 15 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek.

MANİSA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

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