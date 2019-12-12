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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Deniz, Manisa’daki eğitim kurumlarını inceledi

İHA

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Güzel Sanatlar Lisesi ve Manisa Spor Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, okullar hakkında bilgi aldı.

Vali Deniz, Manisa’daki eğitim kurumlarını inceledi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Güzel Sanatlar Lisesi ve Manisa Spor Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, okullar hakkında bilgi aldı.
MANEP 2023 Projeleri arasında yer alan ‘Manisa Sanat’ kapsamında Güzel Sanatlar Lisesi ve öğrencileri ile bir araya gelen Vali Ahmet Deniz, öğrencilere kitap hediye ederek, onlarla birlikte kitap okudu. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici’nin eşlik ettiği ziyarette, okulu gezen ve idarecilerden bilgiler alan Vali Deniz, önce öğretmenler odasında okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.
Manisa’da eğitim alanında ki başarıyı daha yukarılara taşımak için çalıştıklarını söyleyen Vali Deniz “MANEP 2023 bu çalışmaların temelini oluşturuyor. MANEP 2023 projeleri ile çocuklarımızı akademik başarı yanında spor ve güzel sanatlara da yönlendirmeyi hedefliyoruz. ‘Manisa Sanat’ projemizde gençlerimize sanatı anlatmak ve onları sanatsal faaliyetlere yönlendirmek için hazırlandı. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik liselerin daha çok önem kazanmasını ve bu liselerden yetişecek daha fazla nitelikli işgücünün ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Manisa da bilim, sanat ve spor alanında uluslararası platformlarda göğsümüzü kabartacak başarılara imza atabilecek çocuklarımız var” dedi.
Öğretmenlerin görüş ve önerilerini de dinleyen Vali Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin bulunduğu sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti ve onlarla birlikte kitap okudu.
Burada öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulunan Vali Deniz, paylaşımcı, merhametli ve iyi insan olmanın her şeyden önce geldiğini vurguladı. Okumanın, bilgili ve donanımlı olmanın önemine de vurgu yapan Vali Deniz “Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü bizim sınırımız. Onun dışında herkes farklı düşünebilir, farklı inançlara sahip olabilir, farklı etnik yapıda olabilir. Kimseyi ötekileştirmeden beraberce yaşamalıyız” dedi.
Okul ziyaretinde Güzel Sanat Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından verilen mini konser büyük beğeni toplarken Vali Deniz, öğrencileri tebrik etti.

Vali Deniz, Spor Lisesini inceledi
Vali Ahmet Deniz, MANEP 2023 projeleri arasında yer alan ‘Spor Sevgisi Okulda Başlar’ kapsamında Manisa Spor Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Önce okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Deniz, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.
Vali Ahmet Deniz’e okul ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşlik etti.
Öğretmenlerin gözlerindeki ışığı gördükçe geleceğe daha güvenle baktığını söyleyen Vali Deniz “MANEP 2023 projeleri ile çocuklarımızı akademik başarı yanında spor ve sanata yönlendirmeyi hedefliyoruz. Manisa’da spor alanında uluslararası platformlarda büyük başarılara imza atarak bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı söyletecek çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı bulup ortaya çıkarmadaki en önemli gücümüz de siz öğretmenlerimizsiniz” diye konuştu.
Öğretmenlerin görüş ve önerilerini de dinleyen Vali Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra Spor Lisesi öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden ve birçok alanda marka şehir olan Manisa’yı spor alanında da marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Vali Deniz, “Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar. Kendini kontrol etmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya odaklanmayı öğrenir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yaparken görünce çok mutlu oluyorum. Sizler spor alanında eğitim alıyorsunuz ve bu alanda profesyonel bireyler olacaksınız. Sizlerin alanınızda çok başarılı olacağına ve aranızdan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Yeter ki siz yürekten isteyin ve çalışmayı bırakmayın” dedi.
Vali Ahmet Deniz, okumanın da önemine değinerek öğrencilere kitap hediye etti ve ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında onlarla birlikte kitap okudu.

MANİSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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