Akhisarspor kenetlenecek

- TFF 1'inci Lig'de son 3 maçta 7 puan toplayıp tekrar direkt Süper Lig hattı olan 2'nci sıraya tırmanan Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Bütün ilçe olarak kenetlenip şampiyon olacağız" dedi.

Başkanlık görevini Hüseyin Eryüksel'den devralan Fatih Karabulut ve yönetimle birlikte ilçe protokolünü tek tek ziyaret eden Altıparmak, "Hedefe ulaşmak için tüm ilçenin birlikte hareket etmesi çok önemli. Takımın performansı çok iyi. İstediğimiz seviyeye ulaştık. Puan istikrarını da yakaladık. Şimdi sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek için sezonu hafta hafta ele alıp engelleri tek tek aşacağız. Bu yolda tüm ilçeyi yanımızda görmek güzel" şeklinde konuştu. Akhisarspor taraftarları, pazar günü Balıkesirspor'la oynanacak maç öncesi satışa sunulan deplasman tribünü biletlerini çıkar çıkmaz tüketti.



MANİSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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