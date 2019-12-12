Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici’yi makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin Müdür Dikici’den bilgi alan Vali Deniz daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Manisa’nın eğitim alanında ki başarısını daha üst seviyelere taşımanın en önemli hedef olduğunu bu kapsamda MANEP 2023 çatısı altında çocukların akademik, spor ve sanat alanlarında ki başarılarını arttırmak için projeler hazırlandığını belirten Vali Deniz, “Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için idareciler, öğretmenler ve veliler hep birlikte çalışacağız” dedi.

MANİSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.