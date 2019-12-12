Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü

Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş ve Turgutluspor kaptanı Mithat Yaşar, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında yapılan ziyarette son haftalardaki form durumu ve hafta sonu oynanacak 1877 Alemdağ maçı konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akın, “Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş’a ve kaptanımız Mithat Yaşar’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kaptanımızdan Alemdağ maçı için 3 puan sözü aldık. Güzel bir futbolla inşallah 3 puanı kazanan taraf oluruz. Turgutlusporumuza başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarette Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve meclis üyesi İbrahim Gökdere de yer aldı.

MANİSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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