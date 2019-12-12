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Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer

İHA

Manisa'da bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında öğrencilerle buluşan EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, "Kim korkar ki sınavdan" adlı söyleşisiyle sınav psikolojisi ve öğretmenöğrenci, ilişkisini anlattı.

Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer

Manisa’da bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında öğrencilerle buluşan EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, “Kim korkar ki sınavdan” adlı söyleşisiyle sınav psikolojisi ve öğretmenöğrenci, ilişkisini anlattı.
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan “Kim korkar ki sınavdan” isimli söyleşiyle 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nde öğrencilerle bir araya geldi. Seminer öncesi öğrencilere seslenen Başkan Çerçi, eğitim camiasının yakından tanıdığı bir ismi Manisa’da ağırladıklarını dile getirdi, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.
İlgi çekici konuşması, renkli örneklemeleriyle beğeni toplayan Aslanhan, son dönemde yozlaşan öğretmenöğrenci ilişkisinin başarıya olumsuz bir şekilde yaşadığına vurgu yaparken; sınava nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda tüyolar verdi. Sınavın hayatın merkezi olmadığına dikkat çeken Eğitimci Yazar Aslanhan ailelere çocuklarına bu bilinçle yaklaşması gerektiğini belirtti. Aslanhan sosyal medyanın ve yanlış aile yaklaşımlarının öğrencinin başarısını olumsuz etkilediğini örnekler ile anlattı.
Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Melek Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

MANİSA

12 Aralık 2019 Perşembe

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