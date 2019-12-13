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Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu

DHA

MANİSA'da, işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden Semra Baysal (45), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle pizza ile unlu mamul imalatı ve satışının yapıldığı kendi iş yerini açtı.

MANİSA'da, işçi olarak çalıştığı buzdolabı fabrikasından istifa eden Semra Baysal (45), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle pizza ile unlu mamul imalatı ve satışının yapıldığı kendi iş yerini açtı.
Kentteki buzdolabı fabrikasında işçi olarak çalışan, evli ve 3 çocuk annesi Semra Baysal, aile ekonomisine katkıda bulunmak için 5 yıldır da evde, internet üzerinden aldığı siparişler üzerine tatlı, börek ve çeşitli ikramlıklar yapıp, satmaya başladı. Baysal, uzun süredir hizmet sektörüne girme hayalini gerçekleştirmek için arkadaşının önerisiyle KOSGEB'e başvuru yaparak, girişimcilik kurslarına katıldı. Kursu bitiren Baysal, daha sonra en büyük hayali olan, pizza ve unlu mamul imalatı ile satışının yapıldığı iş yeri projesini KOSGEB'e sundu. Projesi kabul edilen Baysal, 55 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Fabrikadaki işinden istifa eden Baysal, bankadan da 60 bin lira kredi çekip, Yunusemre ilçesinde 20 metrekarelik dükkan kiraladı. Baysal, daha sonra fırın, ocak, dolap, masa ve sandalye ile diğer mutfak araç gereçlerini alarak, 2 ay önce iş yerini açılışını yaptı. 
Kendisine yardımcı olması için yanında ablasının da çalıştığını belirten Semra Baysal, "Arkadaşım KOSGEB'den söz edince araştırdım. Şartları uyunca kurslarına katılıp, projemle başvurumu yaptım. Dükkanı açtıktan sonra 55 bin liralık hibe desteğinin 5 bin liralık bölümünü verdiler. 1 yıl sonra hibe desteğin 25 bin liralık kısmını, 2'nci yılımda ise kalan diğer 25 bin liralık bölümünü verecekler" diye konuştu. 
Pizza dışında çiğ börek, pişi ve diğer ev böreklerinden yapıp sattıklarını belirten Baysal, "Gelen müşterilerimizden olumlu geri dönüşler almaya başladık. Sunduğumuz lezzetleri beğendiklerini, başkalarına tavsiye edeceklerini söyleyenler oluyor. Her geçen gün müşteri sayımız artıyor. Kadınlar, güçlüdür her işi yapabilir. Hemcinslerime korkmamalarını, hayallerinin peşinden gidip, girişimci olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Semra Baysal, 'Cizza' ismini verdiği iş yerinde pizzaları boyutuna göre 15 ile 50, pişi ve börekleri ise 1 ile 10 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

MANİSA

13 Aralık 2019 Cuma

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