(Özel) Öğrenciler halk otobüslerinde farkındalık için kitap okudu 6. sınıf öğrencisi Erşan Kaplan: "Kitap bize yeni açılan bir dünya gibi. Herkes okuduğunda çok sevebilir" Okul müdürü Tolga Akcanlı: "Öğrencilerimizle birlikte otobüste bir kitap okuma etkinliği yaptık" "Amacımız okumanın farkındalığını oluşturmak ve vatandaşlarımıza da bunu hissettirmek"

Manisa’da ortaokul öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla toplu taşıma araçlarında kitap okudu. 1 saat süren etkinlikte farklı halk otobüslerinde kitap okuyan öğrenciler diğer yolcuların da dikkatini çekti.

Manisa Şehzadeler Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencileri, Manisa Valiliğinin başlatmış olduğunu "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında, kitap okumanın önemine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler özel halk otobüslerinde kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığına dikkat çekti. Toplumda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde ellerindeki kitaplar ile durağa gelerek şehir içi halk otobüsüne bindi. Otobüsteki yolcuların arasına karışan öğrenciler, 1 saat boyunca kitaplarını okudu. Büyük bir ilgiyle kitaplarını okuyan öğrenciler, yolcuların da dikkatini çekmeyi başardı. Yolcular da öğrencilerin ellerindeki kitap sayfalarına bakarak öğrencilerin okumalarına eşlik etti.



Vatandaşlardan öğrencilere destek

Kitap okuyan öğrencileri gördüğüne sevinen yolculardan Yüksel Güner, “Çok güzel. 7’nci sınıflarmış. Çocuklar okumayı sevsinler. Okumalı ki her şeyi bilmeleri lazım” diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Türkçe Öğretmeni Ezgi Kumrular, “Valiliğimizin hazırlamış olduğu ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi kapsamında öğrencilerimizle birlikte bu projeye katkı sunmak istedik. Hem Manisa halkının hem de öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak istedik. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Okullarımızda okuma saatlerimiz var. Bizim amacımız öğrencilerimize okuma saatinde veya okulda değil, her yerde kitap okumayı aşılamak. Mutluyuz. Yolcularımız da aynı şekilde hoşlarına giderek tepki gösteriyorlar. Onların da farkındalığını arttırdığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.



Öğrencilerden kitap okuma çağrısı

Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Erşan Kaplan, “Kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü kitap bize yeni açılan bir dünya gibi. Herkes okuduğunda çok sevebilir. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

7’nci sınıf öğrencisi Ekin İkra Çoşkuner de, “Hem insanlara örnek olabilmek için hem de kitabın sadece evde veya sessiz yerlerde değil de her yerde okunabileceğini öğretmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşlar arasında kitap okuma alışkanlığını arttırmak olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Tolga Akcanlı , “Valimiz Ahmet Deniz’in önderliğinde başlatılan ‘Manisa Her Yerde Okuyor’ projesi çerçevesinde öğretmenlerimiz Saliha Öztunç, İpek Sürgit ve Ezgi Kumrular öncülüğünde, öğrencilerimizle birlikte otobüste bir kitap okuma etkinliği yaptık. Buradaki amacımız okumanın farkındalığını oluşturmak ve vatandaşlarımıza da bunu hissettirmekti. Bundan dolayı öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

