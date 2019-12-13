Manisa’da sis etkili oluyor

Manisa’da dün gece saatlerinde başlayan sis, etkisini artırarak devam ettiriyor. Yer yer 1520 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşarken öğrenciler de velilerinin yardımıyla okullarına ulaşabildi.

Manisa’da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle işlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ve yayalar trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 1520 metreye kadar düştüğü Manisa’da, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşarken şehir adeta sisin altında kayboldu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybederek yerini sağanak yağmura bırakması bekleniyor.

MANİSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:56

YATSI 19:19

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