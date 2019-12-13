Manisa’da ailelere yönelik ‘Bilinçli Aile Duyarlı Genç’ semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Manisa’da ailelere yönelik ‘Bilinçli Aile Duyarlı Genç’ semineri

İHA

Manisa’da ailelere yönelik ‘Bilinçli Aile Duyarlı Genç’ semineri

Manisa’da bu yıl 5.si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında ailelerle buluşan EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, “Bilinçli Aile, Duyarlı Genç” söyleşisiyle ailelere çocuklarıyla etkili iletişim kurmanın önemini anlattı.
Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan “Bilinçli Aile, Duyarlı Genç” isimli söyleşiyle 5. Uluslararası Yunus Emre Günleri’nde ailelerle buluştu. Seminer öncesi ailelere seslenen Başkan Çerçi, yapımını tamamladıkları Yunus Emre Millet Çarşısı hakkında bilgi verdi, örnek bir projeyi daha şehre kazandırdıklarını söyledi. Eğitim camiasının yakından tanıdığı bir ismi Manisa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlatan Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşları 18 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinliklerine davet etti.
Başkan Mehmet Çerçi, söyleşi öncesi Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Bay, Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonasında derece yapan sporculara hediye verdi, başarılarının devamını diledi.
Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide ilgi çekici konuşması, renkli örneklemeleriyle beğeni toplayan Aslanhan, son dönemde kamuoyunda dillendirilen ‘çocuklarınızı cinsiyetsiz yetiştirin’ söylemini sert bir dille eleştirdi. Aslanhan, “Kızlarınızı kız, oğullarınızı erkek gibi yetiştirin. Onlara sorumluluk verin. İletişim çok önemli. Özellikle babaları ve kızları ile arasındaki bağ çok önemli. Onları akıllı telefon, tablet ve bilgisayarla baş başa bırakmayın. Birlikte geçirilen zaman hiçbir şeye değiştirilemez. Onlara doğruyu örnek olarak gösterin ki güzel insan olsunlar. Allah’ın size verdiği emanetlere sahip çıkın” diye konuştu. Seminer sonunda Belediye Başkanı Çerçi ve Eşi Melek Çerçi, günün anısına çiçek verdi.
Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Melek Çerçi, CBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa eski Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MANİSA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünlü tarihçi Prof. Dr. Şimşirgil: "Osmanlı’da 15., 16. ve 17. yüzyılda okuma oranı yüzde 90’dı" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Manisa’da üniversite öğrencileriyle buluştu Prof. Dr. Şimşirgil: "Bu Fransız’ın, İngiliz’in, Amerika’nın bize acıması olmaz. Birbirimizin kıymetini bilelim"
YEREL HABERLER Ünlü tarihçi Prof. Dr. Şimşirgil: "Osmanlı’da 15., ...
Manisa’da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Manisa’da sis etkili oluyor
Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın ...
(Özel) Öğrenciler halk otobüslerinde farkındalık için kitap okudu 6. sınıf öğrencisi Erşan Kaplan: "Kitap bize yeni açılan bir dünya gibi. Herkes okuduğunda çok sevebilir" Okul müdürü Tolga Akcanlı: "Öğrencilerimizle birlikte otobüste bir kitap okuma etkinliği yaptık" "Amacımız okumanın farkındalığını oluşturmak ve vatandaşlarımıza da bunu hissettirmek"
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler halk otobüslerinde farkındalık için ...
Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu
YEREL HABERLER Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle ...
Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer
YEREL HABERLER Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer
MHP’li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı
YEREL HABERLER MHP’li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı
Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü
Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü
Kula'da kanser taramasına gidecek kadınlara ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Kula'da kanser taramasına gidecek kadınlara ücretsiz ...
Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye ...
Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi
YEREL HABERLER Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi
Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim
YEREL HABERLER Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor
YEREL HABERLER Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle ...
Akhisarspor kenetlenecek
YEREL HABERLER Akhisarspor kenetlenecek
Manisa ulaşımına denetleme
YEREL HABERLER Manisa ulaşımına denetleme
Vali Deniz, Manisa’daki eğitim kurumlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Deniz, Manisa’daki eğitim kurumlarını inceledi
(Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, siparişlere yetişemiyorlar Pişi ustası Gülşen Aktaş: "Pişiden dükkan mı olur’ diyerek bizle dalga geçtiler"
YEREL HABERLER (Özel) 'Pişi', ev kadınlarını meslek sahibi yaptı, ...
Kendilerine ilham veren değerlere mektup yazdılar
YEREL HABERLER Kendilerine ilham veren değerlere mektup yazdılar
Ayaklarını bağladıkları köpekleri ölüme terk eden 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Ayaklarını bağladıkları köpekleri ölüme terk eden 3 ...
Turgutlu'nun sorunları Büyükşehir Meclisi gündeminde
YEREL HABERLER Turgutlu'nun sorunları Büyükşehir Meclisi gündeminde
Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi beğeni topladı
YEREL HABERLER Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi beğeni topladı
Asılsız söylentiler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki yoğunluğu arttırdı
YEREL HABERLER Asılsız söylentiler, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki ...
Salihli Kızılay, çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Salihli Kızılay, çocukları sevindirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X