Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. Lig yolunda

İHA

Erkek Voleybol 2. Lige yükselme yarı final maçlarına katılacak olan Turgutlu Belediyespor takımı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret etti.
Turgutlu Belediyesi “Sporla büyüyen gençlik” projesi kapsamında spor yatırımlarına devam ediyor. Belediye tarihinde ilk kez bölgesel lige katılan Kadın Basketbol Takımının ardından Erkek Voleybol Takımı da Bölgesel lig maçlarında boy gösterecek. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 262728 Aralık tarihlerinde oynanacak yarı final maçlarında Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı finale kalmak için mücadele edecek. 4 takımla turnuva şeklinde oynanacak maçlarda Turgutlu Belediyespor’un rakipleri Gemlik İstiklal Spor, Bilecik Belediye Spor ve Yalova Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Yener Baştürk: “Öncelikle bize bu fırsatı tanıdığı için Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve her zaman yanımızda olan Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkür ediyoruz. Tamamı Turgutlulu gençlerden kurulu olan takımımızın final grubuna kalacağına inanıyoruz. Güçlü takımlarla oynayacağız ancak amacımız önce final grubuna kalmak oradan da 2. Lige yükselmek.” dedi.
2. Lig yolunda takıma başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise şunları söyledi: “Verdiğimiz sözlerden bir tanesi amatör sporlara ve sporculara her zaman destek olacağımızdı. Bölgesel ligde mücadele eden kadın basketbol takımımızdan sonra erkek voleybol takımımızda bölgesel lig maçlarına çıkacak. Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız devam edecek. Tamamı Turgutlulu sporculardan kurulu takımımıza 2. Lig yolunda başarılar diliyorum.”

MANİSA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MANEP 2023’ün tanıtımı Alaşehir ve Sarıgöl ile devam etti
YEREL HABERLER MANEP 2023’ün tanıtımı Alaşehir ve Sarıgöl ile devam ...
Yunusemre Belediyespor’da tek hedef 3 puan
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor’da tek hedef 3 puan
Kurdun saldırdığı yaşlı kadından acı haber
YEREL HABERLER Kurdun saldırdığı yaşlı kadından acı haber
Manisa Şehir Hastanesinde başarılı katarakt ameliyatı
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde başarılı katarakt ameliyatı
Manisa FK telafi peşinde
YEREL HABERLER Manisa FK telafi peşinde
Manisa TSO’da U-ETDS ve sayısal takograf bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa TSO’da U-ETDS ve sayısal takograf ...
Gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gebelik ve doğum sonrası psikiyatri sempozyumu ...
Manisa’da ailelere yönelik ‘Bilinçli Aile Duyarlı Genç’ semineri
YEREL HABERLER Manisa’da ailelere yönelik ‘Bilinçli Aile Duyarlı ...
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Şimşirgil: "Osmanlı’da 15., 16. ve 17. yüzyılda okuma oranı yüzde 90’dı" Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Manisa’da üniversite öğrencileriyle buluştu Prof. Dr. Şimşirgil: "Bu Fransız’ın, İngiliz’in, Amerika’nın bize acıması olmaz. Birbirimizin kıymetini bilelim"
YEREL HABERLER Ünlü tarihçi Prof. Dr. Şimşirgil: "Osmanlı’da 15., ...
Manisa’da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Manisa’da sis etkili oluyor
Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yabani bir hayvan tarafından yüzü parçalanan kadın ...
(Özel) Öğrenciler halk otobüslerinde farkındalık için kitap okudu 6. sınıf öğrencisi Erşan Kaplan: "Kitap bize yeni açılan bir dünya gibi. Herkes okuduğunda çok sevebilir" Okul müdürü Tolga Akcanlı: "Öğrencilerimizle birlikte otobüste bir kitap okuma etkinliği yaptık" "Amacımız okumanın farkındalığını oluşturmak ve vatandaşlarımıza da bunu hissettirmek"
YEREL HABERLER (Özel) Öğrenciler halk otobüslerinde farkındalık için ...
Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle patron oldu
YEREL HABERLER Buzdolabı fabrikasında işçiydi, KOSGEB desteğiyle ...
Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer
YEREL HABERLER Eğitimci-Yazar Aslanhan’dan öğrencilere seminer
MHP’li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı
YEREL HABERLER MHP’li Başkan, AK Parti İl Başkanı Hızlı'yı ağırladı
Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü
YEREL HABERLER Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü
Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Kurşunlu Han'ın ürünleri Ankara'da büyük ilgi gördü
Kula'da kanser taramasına gidecek kadınlara ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Kula'da kanser taramasına gidecek kadınlara ücretsiz ...
Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Vali Deniz'den İl Milli Eğitim Müdürü Dikici'ye ...
Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi
YEREL HABERLER Manisa'da okul önleri ve parklarda narkotik denetimi
Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim
YEREL HABERLER Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim
Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle buluşuyor
YEREL HABERLER Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ailelerle ...
Akhisarspor kenetlenecek
YEREL HABERLER Akhisarspor kenetlenecek
Manisa ulaşımına denetleme
YEREL HABERLER Manisa ulaşımına denetleme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X