İtfaiye personeli, öğrenciler ile birlikte kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında, Kula’da bir okul itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiye personelleri ile birlikte kitap okudu.

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 "Manisa her yerde okuyor" projesi Kula’da çeşitli etkinlikler ile yürütülüyor. Bu kapsamda ‘Kula her yerde okuyor’ sloganıyla yola çıkan Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek, hem itfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldı, hem de itfaiye personeli ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Manisa Valiliği tarafından başlatılan projeyle güzel bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Rafet Üçelli Ortaokulu Müdürü Mehmet Saracaloğlu, okumanın, İyiye, güzele, doğruya, bilgiye ve hakikate yapılan bir yolculuk olduğundan bahsetti. Proje kapsamında öğrencilerin itfaiye amirliğini ziyaret ederek hem itfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldığını, hem de itfaiye personeli ile birlikte kitap okuyarak güzel vakit geçirdiğini ifade eden Saracaloğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

