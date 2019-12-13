Bu sınıfın kapıları sevgiye açıldı

Turgutlu'da Tohum Otizm Vakfı ve hayırseverlerin işbirliğiyle otizmli öğrenciler için sınıf açıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde otizmli öğrenciler için oluşturulan sınıfta 15 öğrenciye eğitim verilecek. Türkiye genelindeki 113. sınıfın açılışında öğrencilerin velileri de yer aldı.

Otizmli öğrenciler için oluşturulan sınıf açılışında konuşan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, gençlere yapılan yatırımların asla ziyan olmadığını belirterek, özel öğrencilere yapılacak hizmetlerin sevgiden, şefkatten daha önemli olmadığını söyledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Benim kızım özel eğitim öğretmeni ve süreci yakından bilenlerdenim. Hem öğrencilerin hem ailelerin sorunlarını biliyorum. Bu duyarlılığı gösteren ve okulumuza bu sınıfı kazandıran isimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

TOHUM Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin de yaptığı konuşmasında, kendisinin de otizmli bir çocuğunun olduğu ve kendisini otizmli çocukların daha iyi, daha güzel şartlarda eğitim görmeleri için çalıştığını söyledi.

Hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Sezgin: "Aksaray’da yaşanan sıkıntılar hepimizi çok üzüldük ama belki de bir yararı da oldu. Özel eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Özel eğitim sınıflarına her yerde ihtiyaç var. Yaklaşık 400 binin üzerinde 018 yaş arasındaki otizmli öğrencimizin 40 bin kadarı örgün eğitimin içerisinde yer alırken, geri kalanı rehabilitasyon sisteminde eğitim almaktalar. Rehabilitasyon sistemine karşı değiliz. Çok kıymetli çok özel bir sistem ama aslında buralar dershanedir. Okula gitmek, tam zamanlı okula gitmek çok daha önemli. Bunun için her yerde özel eğitim sınıflarının ve okullarının sayısının arttırılması gerekmekte. Özel eğitim öğretmenlerimizin bu çocuklarımıza hizmet vermesi. Eğer erken tanırlarsa ve doğru eğitimi verebilirsek bu çocuklarımızın yarısını hayata tamamen kazandırmak mümkün. Aksi takdirde bunlara bakmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, TOHUM Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'e, Belediye Başkanı Çetin Akın, özel bir okulun Eğitim Direktörü Ferhat Argın'a, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de YOLBAK Firması Genel Müdürü Muharrem Çalışkan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verirken, Otizimli öğrenci Emir Aksoylu da, TOHUM Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Nehir Merinoslu'ya çiçek takdim etti.

MANİSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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