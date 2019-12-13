Kontrol çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

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Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan araç, taklalar atarak yol kenarında bulunan şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında İzmirAnkara D300 Karayolu Davala mevkiindeki Davala köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Demir(53) idaresindeki 64 FS 700 plakalı açık kasa transit araç, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda savrulan araç, taklalar atarak köprünün yan tarafında bulunan şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Cengiz Demir’e ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Demir, burada yapılan tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MANİSA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:44

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