EGEİD'ten istihdama bir katkı daha

Manisa'da 35 yıldır üretim yapan, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyesi Sinan Pınar'ın sahibi olduğu plastik kalıp fabrikası, yeni üretim tesisine taşınarak hem kapasitesini hem de istihdam sayısını arttırdı.

Genel merkezi Manisa'da olan ve Ege Bölgesi'nin bir çok şehrinden üyeleri bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), yurt içi ve yurt dışı yatırım ve açılışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Manisa'ya su ürünleri yatırımı ve İzmir Aliağa'da kafebutik açılışı yapan EGEİD üyelerinin istihdama katkıları sürüyor. Son olarak EGEİD üyesi Sinan Pınar'ın sahibi olduğu plastik kalıp fabrikası, yeni üretim tesisine taşınarak hem kapasitesini hem de istihdam sayısını arttırdı. Açılışta konuşan Pınar, 25 olan istihdam sayısını 45'e kadar yükseltmeyi planladıklarını belirterek, "Manisa’da yaklaşık 35 senedir üretim yapan bir firmayız. 6 senedir de dış piyasada ki pazarlarımızla organik büyüyen şirketimizi daha büyük bir fabrikaya taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya’nın 12 ülkesi ve iç piyasa için üretip ihraç ettiğimiz panjur malzemeleri,plastik medikal ve bebek malzemelerimizle hem ülkemizin hem de şirketimizin kapasitesini arttırmak için canhıraş çalışıyoruz. Bu kutlu günümüzde bizlere her zaman destek vermiş emektar babamız Eyüp Pınar’a şükranlarımızı sunar, açılışımıza katılan EGEİD ailesine ve dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Açılışta üyelerini yalnız bırakmayan ve açılışı yapan Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ise "Allah'ımıza hamdolsun ki bir ay içindeki 3. açılışımızı gerçekleştirdik.Tüm üyelerimiz azimli ve istikrarlı bir şekilde ülke ekonomisi için çalışmaya devam ediyor. Biz EGEİD ailesi olarak her dönemde, hem yurtiçi hem de yurtdışı, gerek iyi günde gerek kötü günde hiçbir bahaneye ve acziyete düşmeden; imansıza iman, hırsıza alın terinin tadını, namussuza namusu, yalancıya dürüstlüğü anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ticarette Ahi Evran'ı, hizmette Merkez Efendi'yi ve adalette ise cihan yöneten sultanları yetiştiren ilimizi esasa koyup hayata onların penceresinden bakmaya gayret eden gençleriz. Maddiyattan önce ülkemize maneviyat borcumuzun olduğunun farkında olan bir kurumuz. Paranın azıyla da çoğuyla da ilgilenmiyoruz. Çünkü azı da çoğu da azdırır. Bize göre günlük 50 TL kazanıp 40 TL harcayan zengin, 5 bin TL kazanıp 5 bin 500 TL harcayan fakirdir. Aç gözlüyü doyuracak miktar daha bulunamadı. Allah'tan dileğimiz bizi helaliyle kazanıp sağlığıyla harcayanlardan olmamızı nasip etmesidir. Ülkemizi karıştırmaya, vatanımızı bölmeye, bizleri birbirimize vurdurmaya çalışanlara karşı, maliyetten kaçıp işine hile karıştıranlara karşı her dönem aşkla, inatla, hevesle yeni iş yerleri açıp yeni yeni istihdam sağlayıp cevaplarını misliyle vermeye devam edeceğiz. Sayın Sinan Pınar’a da bu yolda hayırlı işler, bereketli kazançlar dileriz" diye konuştu.

