Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı

Orman işçisi neden ölümle tehdit ediliyor?

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- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, İzmirAnkara karayolu üzerindeki Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Orun (27) yönetimindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer (48) yönetimindeki 45 TN 336 plakalı traktör, kavşakta çarpıştı. Kazada yan yatan traktörün sürücüsü ve yanındaki oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



MANİSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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