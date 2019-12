Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Salihli Belediyesinin katkılarıyla yeni pazaryerinde her cumartesi günü açılan ikinci el eşya pazarı antika meraklılarından ve vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Giysi, ayakkabı, elektronik eşya, hırdavat gibi antika ve ikinci el ürünlerin tezgahlarda satışa sunulduğu pazar yeni pazaryeri çevresinde bulunan esnafa da ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Özellikle antika meraklılarının ilgi gösterdiği ikinci el eşya pazarında, her geçen hafta daha fazla insanın çevre il ve ilçelerden gelerek tezgah açtığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin bir araya geldikleri pazarın ilçede yeni bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı, ev eşyası ile küçük ev aletleri gibi fazla eşyaları satarak aile bütçelerine destek olmak isteyen herkesi her cumartesi günü açılan ikinci el eşya pazarına davet eden Başkan Kayda, “Fırsat buldukça ben de pazarı geziyorum. Yeni pazaryerinde kurulan pazarda yıllanmış saatlerden plaklara, madalyalara, eski gazete ve dergilere, takılara, eski paralara, tespihlere ve çocukluğumuzda kullandığımız değişik eşyalara rastlamak mümkün. Vatandaşlarımızdan pazarla ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Yaptığımız çalışma sonucunda, yılların birbirine karışıp zamanın anlamını yitirdiği antika ve ikinci el eşya pazarını Salihli’mize kazandırdık. Antika ve ikinci el eşya pazarı, hem pazaryeri çevresindeki esnaflarımızı sevindirdi hem de bölgeye hareketlilik getirdi. Yeni dönem projelerimiz ile yeniliklerimiz devam edecek” dedi.

MANİSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.