TFF 3.Lig: Manisaspor: 2 - Tokatspor: 4

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ilk yarının son maçında sahasında konuk ettiği Tokatspor'a 42 mağlup oldu. Sezona 6 puanla başlayan siyahbeyazlılar, ligin ilk devresini 3 puanla tamamladı.





Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Mehmet Kağan Bingül xx Yunus Doğan xx

Manisaspor: Kubilay İsmail x, Muammer Umut x, Mehmet Can x, Yusuf x, Atakan x(Bilal dk. 46 xx), Halit Can xx, Berk xx, Barış xx, İlkay x (Gökhan dk. 22 x), Samed Can x(Muhammet dk. 81 x), Vahap x

Tokatspor: Mikail xx, Emrah xx, Birkan xx, Sabrican xx (Abdulbaki dk. 73 xx), Muhammed Şükrü xx, Tahir Mert xxx(Serhat dk. 53), Mert Yasir xx (Hüseyin dk.78 xx), Ali Can xx, Ahmet xx, Ahmet Talha xxx, Berkcan Aytaç xx

Goller: Barış (dk.10), Bilal (dk.54) (Manisaspor), Ahmet Talha (dk. 16, dk 37 ve dk.90+2), Tahir Mert (dk.27) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Barış, Samet Can (Manisaspor), Muhammed, Abdülbaki (Tokatspor)

MANİSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.