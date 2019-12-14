Yunusemre TSM Korusundan muhteşem konser

Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında sahne alan Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ünlü düşünürün şiirlerinden derlenen eserlerle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesinin Ünlü Türk Düşünürü Yunus Emre'nin öğretilerini, yaşam felsefesini, Allah aşkını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yıl ‘Gel Gör Beni Aşk Neyledi’ temasıyla 5.'sini düzenlediği Uluslararası Yunus Emre Günleri, anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu’nda sahne alan Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi. Geceye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Eşi Dr. Melek Çerçi, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koro şefliğini Ünlü Bestekar Selim Öztaş'ın yaptığı gecede ağırlıklı olarak Yunus Emre'nin şiirlerinden bestelenen eserlerden oluşan repertuar büyük beğeni topladı. Bir eseri koro üyeleri ile birlikte seslendiren Başkan Çerçi konser sonrasında Selim Öztaş ve koro üyelerine çiçek takdim etti.

Gecede katılımcılara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr Mehmet Çerçi, Manisa’ya kazandırdıkları Yunus Emre Millet Çarşısı’nda sanatseverleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ünlü Bestekar Selim Öztaş ve koro üyelerini kutlayan Başkan Çerçi, “Yerel yöneticiler olarak bizlere düşen kültürümüzü bu kuşaktan gelecek kuşaklara aktaracak sizin gibi çok kıymetli üstatlara bu imkanları oluşturmak, bu salonları yapmak. Bizim vazifemiz bu. Sizler de sanatı icra edeceksiniz. Kültürümüzü, değerlerimizi, sanatımızı gelecek kuşaklara aktaracaksınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Değerli üstatlarımıza, saz ekibine ve tüm solistlerimize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bizlere güzel bir gece yaşattınız” diye konuştu.

MANİSA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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