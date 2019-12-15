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'Paramı getirsinler, balıklar benden olsun'

DHA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çiçek üretim tesisine giren hırsızlar, kayıtta olduğunu fark etikleri, iki güvenlik kamerasını söktü, ardından dükkanda bulunan 890 lira parayı çalarak işletme sahibi Zülfi Güngör'ün (67) akşamdan kalan sazan balıklarını ısıtarak yedi. İşletme sahibi Güngör, "Paralarımı getirsinler. Balıklar benden olsun" dedi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çiçek üretim tesisine giren hırsızlar, kayıtta olduğunu fark etikleri, iki güvenlik kamerasını söktü, ardından dükkanda bulunan 890 lira parayı çalarak işletme sahibi Zülfi Güngör'ün (67) akşamdan kalan sazan balıklarını ısıtarak yedi. İşletme sahibi Güngör, "Paralarımı getirsinler. Balıklar benden olsun" dedi.
Olay, pazartesi günü saat 02.30 sıralarında, Nurlupınar Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde bulunan çiçek üretim tesisinde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde iş makinesi operatörü evli ve 6 çocuk babası Zülfi Güngör, 2007 yılında emekli oldu. 2016 yılında çiçek üretim tesisi açan Güngör'ün işletmesinden, bugüne kadar 5 kez hırsızlık gerçekleşti. Çalınan paraların miktarının küçük olduğu için, Güngör hiçbirinde karakola giderek şikayetçi olmadı. Pazartesi günü dükkan kirası olan 850 lirayı kasasına koyan Güngör, sabah geldiğinde parasının çalındığını gördü. Ayrıca kasadaki 40 lira bozuk paranın da çalındığını fark etti.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ
Güngör'ün ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparak, hırsızlar tarafından dağıtılmış işletmede parmak izi ve delil aradı. İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 kişinin çit telleri keserek ellerinde demir kesme makasıyla bahçeye girmesi, ardından kilitli olmayan kapıdan dükkana girerek çekmecedeki parayı alması ve güvenlik kamerasını yerinden sökmeleri görüldü. Polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
'BALIKLAR BENDEN OLSUN'
Çalınan paraların işletmeye ait aylık kira bedeli olduğunu ifade eden Güngör, "Dükkanı açtığım 3 yıldan bu yana ufak tefek hırsızlıklar oldu. Fakat polise hiç bildirmemiştim. Çünkü çalınan paralar hep ufak paralardır. 20-30 lira gibi paralar. Bunu çocukların yaptığını düşünüyordum. O nedenle polise başvurmamıştım. Ama bu kez durum farklı. İşletmemin bahçesinde bulunan telleri kesmişler. Dükkanıma girerek çekmecede bulunan toplam 890 lira parayı çalmışlar. İki kameramı söküp almışlar. Kameraya ait telleri koparmışlar. O günün akşamında dükkanımda ertesi gün yemek için sazan balığı pişirip, ocağın üzerinde bırakmıştım. Hırsızlar kameraları kayıttan çıkardıktan sonra onları da afiyetle yemişler. Paramı getirsinler, balıklar benden olsun. Helali hoş olsun balıklar" dedi.

MANİSA

15 Aralık 2019 Pazar

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