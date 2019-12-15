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Manisa’da ‘Vuslat'ın 476'ncı yılı’ programı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Semazenleri Derneği işbirliğiyle Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programı düzenlendi. İlk olarak 'Hz. Mevlana'nın sözleri ve kitapları' adlı serginin açılışı daha sonra ise 'Testide ne varsa dışına o sızar' isimli program gerçekleştirildi. Hz. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı programda, sema gösterileri sahnelendi.

Manisa’da ‘Vuslat'ın 476'ncı yılı’ programı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Semazenleri Derneği işbirliğiyle Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programı düzenlendi. İlk olarak ‘Hz. Mevlana'nın sözleri ve kitapları' adlı serginin açılışı daha sonra ise 'Testide ne varsa dışına o sızar' isimli program gerçekleştirildi. Hz. Mevlana'nın hayatının anlatıldığı programda, sema gösterileri sahnelendi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında ilk olarak sergi açılışı gerçekleştirildi. Kültür Merkezi Lale Fuaye salonunda 'Hz. Mevlana'nın sözleri ve kitapları' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Manisa Semazenleri Derneği Başkanı Musa Akçay, konuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti.

Hz. Mevlana'nın hayatı anlatıldı
Hz. Mevlana'nın 476'ncı Vuslat Yıl Dönümü Anma Programında daha sonra 'Testide ne varsa dışına o sızar' isimli program gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programa Manisa il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Semazenleri Derneği Başkanı Musa Akçay ve vatandaşlar katıldı. Programda ilk olarak Hz. Mevlana'nın hayatını anlatan video gösterimi yapıldı. Ardından Manisa Semazenleri Derneği'nin gerçekleştirdiği faaliyetler aktarıldı. Daha sonra Manisa Semazenleri Derneği Başkanı Musa Akçay söz aldı. Konuşmasında Hz. Mevlana'nın hayatını anlatan Dernek Başkanı Musa Akçay, semazenlerin yetiştirilme süreci hakkında bilgiler aktardı.
Hz. Mevlana'nın 476'ncı vuslat yıl dönümü anma programında son olarak minik semazenler sahne aldı. Çalınan ilahiler eşliğinde sema gösterilerini gerçekleştiren minik semazenler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

MANİSA

15 Aralık 2019 Pazar

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