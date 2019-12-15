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Kış aylarıyla birlikte mesir macunu ve mesir çayına talep arttı Mesir macununun şifa kaynağı olduğu ...

İHA

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultanı iyileştiren ve 41 çeşit baharattan yapılan mesir macunu ve türevlerine kış aylarıyla birlikte ilgi arttı. Yapılan bilimsel çalışmalarla mesir macununun içeriğindeki baharatların; mikrop kırıcı, mide yatıştırıcı, romatizma, iltihap, iştah açıcı, süt arttırıcı ve idrar yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir etkisi olduğu ifade edildi.

Kış aylarıyla birlikte mesir macunu ve mesir çayına talep arttı Mesir macununun şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi, Yavuz Sultan Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultanı iyileştiren ve 41 çeşit baharattan yapılan mesir macunu ve türevlerine kış aylarıyla birlikte ilgi arttı. Yapılan bilimsel çalışmalarla mesir macununun içeriğindeki baharatların; mikrop kırıcı, mide yatıştırıcı, romatizma, iltihap, iştah açıcı, süt arttırıcı ve idrar yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir etkisi olduğu ifade edildi.
Manisa’nın Sultani çekirdeksiz üzümle birlikte en önemli değeri olan mesir macunu 5 asırdır şifa dağıtmaya devam ediyor. Yaklaşık 5 asır önce dönemin saray hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macunu birçok hastalığa da iyi geliyor. Kışın özellikle meydana gelen grip, soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa karşı mesir macunu adeta şifa kaynağı olurken Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, mesir macununun yapılan bilimsel çalışmalarla da şifa kaynağı olduğunun tespit edildiğini vurguladı. Tanık, kış aylarında artan hastalıklarla mücadele etmek için mesir macununa ve mesir macunu çayına yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.
Tanık, “Şifalı mesir macunu tüketimi kış aylarında yaz aylarına göre daha fazla oluyor. Mesela vatandaşlar şifalı mesir macununu kaşık kaşık da yiyebilirler aşırıya kaçmamak adına. Çünkü bünyesel farklılıklar olabilir. Fazla tüketilirse ters etki yapabilir. Şeker hastaları da bunu yiyebilir ama önce test etmesi lazım. Ayrıca mesir macununu süt ile karıştırıp yemelerinde de fayda var. Süt zaten faydalı. Sütün içerisine mesir macunu karıştırıp yerlerse daha etkili ve faydalı olur. Bağırsak, mide ülseri, boğaz ağrılarına faydası var. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. 2 yaş üstü çocukların da tüketmesinde fayda var. Günlük tüketim sınırlaması yoktur. Yüzde 100 şeker pancarından yapıldığı için şekerle tüketmek istemeyen vatandaşlar olabilir. O zaman mesir çayını içebilirler” dedi.

Bilimsel olarak kanıtlandı
41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macununun içeriğiyle ilgili 2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde laboratuvar ortamında yapılan testler sonucu, şifa kaynağı olduğu bilimsel olarak onaylandı. Macunun içeriğindeki baharatların; mikrop kırıcı, mide yatıştırıcı, romatizma, iltihap, iştah açıcı, süt arttırıcı ve idrar yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici bir etkisi olduğu ifade edildi.

MANİSA

15 Aralık 2019 Pazar

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